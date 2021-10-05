Медицина

09:56 05.10.2021

В Калуше с кишечной инфекцией госпитализированы 8 человек

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В Калуше с кишечной инфекцией госпитализированы 8 человек

Восемь человек, в том числе несовершеннолетний, госпитализированы в понедельник вследствие вспышки очаг острой кишечной инфекции в заведении общественного питания в г.Калуш Ивано-Франковской области, сообщается в сводке Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

"Государственное учреждение "Ивано-Франковский областной центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины" информирует о зарегистрированном групповом очаге острой кишечной инфекции в заведении общественного питания "Crispy", г.Калуш, просп.Леси Украинки, Калушский район Ивано-Франковской области. По состоянию на 4.10.2021р. госпитализировано 8 человек, из них 1 ребенок до 15 лет", - говорится в сообщении.

Все больные госпитализированы в инфекционное отделение Калушской городской больницы.

 

Теги: #отравление #калуш
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