В Калуше с кишечной инфекцией госпитализированы 8 человек

Восемь человек, в том числе несовершеннолетний, госпитализированы в понедельник вследствие вспышки очаг острой кишечной инфекции в заведении общественного питания в г.Калуш Ивано-Франковской области, сообщается в сводке Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

"Государственное учреждение "Ивано-Франковский областной центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины" информирует о зарегистрированном групповом очаге острой кишечной инфекции в заведении общественного питания "Crispy", г.Калуш, просп.Леси Украинки, Калушский район Ивано-Франковской области. По состоянию на 4.10.2021р. госпитализировано 8 человек, из них 1 ребенок до 15 лет", - говорится в сообщении.

Все больные госпитализированы в инфекционное отделение Калушской городской больницы.