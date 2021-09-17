Действие механизма COVAX продолжится в 2022 году – представитель ВОЗ в Украине

Действие глобальной инициативы COVAX продолжится в 2022 году, дальнейшее развитие этого механизма обеспечения вакцинами от COVID-19 будет зависеть от ситуации, сообщил представитель ВОЗ, глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

"В 2022 году эта работа продолжится точно, но позже посмотрим, будет ли в нем потребность. Многие страны сейчас организовывают свои пути для получения и закупки вакцины, включая и Украину. Например, Украина на основе двухсторонних соглашений закупила 15-20 млн доз вакцины", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Хабихта, для ВОЗ важно убедиться, что вакцины достаточно.

"Например, для Украины ситуация такая, что ей получить вакцину, в некоторым смысле, даже легче, чем странам, которые имеют более высокий уровень дохода", - сказал он.

Комментируя наличие мощностей для производства ковидных вакцин, Хабихт отметил, что количество производителей в настоящее время постоянно растет, как и количество производственных площадок, которые размещаются в разных странах.

Глобальный механизм доступа к ковидным вакцинам COVAX - всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19 под руководством Альянса по вакцинам (бывший Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, или GAVI), Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). COVAX координирует международные ресурсы, чтобы обеспечить странам с низким и средним уровнем дохода равный доступ к тестам, терапии и вакцинам от COVID-19. К июлю 2020 года к COVAX присоединились 165 стран, представляющих 60 % человеческой популяции.