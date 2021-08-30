К собеседованию на должность главы НСЗУ допущены четыре представителя нацслужбы

К собеседованию на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) допущены четыре представителя нацслужбы.

Как сообщается на сайте Госагентства по вопросам госслужбы, к собеседованию допущены заместители главы НСЗУ Татьяна Бойко и Анна Фенчак, и.о. главы НСЗУ Дмитрий Самофалов и директор департамента мониторинга Оксана Сухорукова.

Как сообщалось, 4 августа Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ.

Предыдущий конкурс состоялся в начале лета, по его итогам министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что не смог определиться с потенциальным руководителем НСЗУ. Финалистами конкурса тогда стали Бойко и основатель консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадим Аристов. Исполнявший тогда обязанности главы НСЗУ Андрей Виленский, также вышедший финал конкурса, прекратил участие в нем, мон\тивировав свое решение тем, что за последние полтора года НСЗУ ощущала внешнее воздействие, в том числе связанные с четырьмя конкурсами на должность главы.

По результатам конкурса, состоявшегося в начале апреля 2021 года, в шорт-лист кандидатов на должность главы НСЗУ вошли те же три кандидата. Однако бывший в то время министром здравоохранения Максим Степанов победителя конкурса не назвал.