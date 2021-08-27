Профессиональные врачебные ассоциации должны выразить свою позицию по вакцинации от COVID-19 и публично призвать вакцинироваться – глава НТГЭИ

Профессиональные врачебные ассоциации должны обнародовать свою позицию относительно вакцинации от COVID-19 и публично призвать граждан вакцинироваться, считает глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

"Если мы говорим о вакцинации людей с серьезными сопутствующими заболеваниями, то возникает вопрос профессиональных ассоциаций. Почему не проблема найти позицию и рекомендации профессиональной ассоциации, например, европейских, израильских или канадских онкологов или эндокринологов, а позиции наших онкологов, эндокринологов, гинекологов, кардиологов, ревматологов нет. Профессиональные ассоциации в этом плане неактивны. Если бы они выразили свою позицию и по примеру зарубежных коллег поддержали вакцинацию, это было бы дополнительным толчком для того, чтобы врачи не отговаривали от вакцинации", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Лапий отметил, что врачи на вторичном-третичном уровне медпомощи часто отговаривают своих пациентов от вакцинации от COVID-19.

"Когда на "вторичке" человек пожилого возраста обращается к врачу-специалисту и спрашивает его мнение о вакцинацию, например, если у него онко, нужно ли вакцинироваться, то врач, как правило, говорит: у вас онко, зачем вам еще нагружаться вакцинацией? То же с беременными, с кардиопациентами, с диабетиками, с другими заболеваниями. Мы видим, что есть барьер среди медицинских работников, когда люди готовы вакцинироваться, а врачи их отговаривают", - сказал он.

По мнению Лапия, преодолеть такой барьер может более широкий доступ к вакцинации и формирование культурной среды из вакцинированных людей. "Давайте делать пункты у базаров, магазинов. Будет работать правило культурной среды: когда все вокруг вакцинированы, то человеку легче принять решение о вакцинации", - сказал он.