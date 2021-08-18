Карантинные ограничения сократили количество программ суррогатного материнства в Украине с участием иностранцев, но спрос стабильно высокий – мнение

Карантинные ограничения несколько сократили количество существующих в Украине программ суррогатного материнства с участием иностранных граждан, но спрос на них со стороны иностранцев стабильно высокий, сообщила медицинский адвокат Елена Бабич.

"Спрос на услугу суррогатного материнства со стороны иностранных граждан стабильно высокий. Карантинные ограничения коснулись и этой сферы: количество программ с участием иностранных граждан уменьшилось, но они есть", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Бабич подчеркнула, что одним из обязательных условий применения суррогатного материнства является генетическая связь ребенка хотя бы с одним из родителей. "Если такой связи нет – это что угодно, но не суррогатное материнство", - сказала она.

Комментируя информацию об установленном Нацполицией факте торговли новорожденными под видом суррогатного материнства в одной из клиник Киева, Бабич отметила, что суррогатное материнство в Украине возможно лишь для супружеских пар.

"Не знаю, что именно произошло в этой ситуации, но обычно "схема" выглядит следующим образом. Одинокий мужчина-иностранец приезжает в Украину. Здесь ему находят женщину, готовую вступить в "фиктивный" брак для последующего участия в программе суррогатного материнства в качестве родителей. Чтобы такая программа соответствовала требованиям законодательства, у женщины должны быть медицинские показания к суррогатному материнству (невозможность выносить ребенка), а также к использованию донорской яйцеклетки. Супружеская пара проходит программу в клинике. Рождается ребенок и оформляются все соответствующие документы, где супружеская пара записана родителями. Дальше отец с ребенком уезжает в страну своего постоянного проживания, а "мать" через какое-то время лишается родительских прав", - сказала она.

Адвокат подчеркнула, что "грань между суррогатным материнством и торговлей детьми очень тонка".

"Она заключается в наличии генетического родства родителей или одного из них с ребенком и в правильном оформлении документов. Ко мне регулярно обращаются иностранные пары, у которых возникают проблемы в программах суррогатного материнства с недобросовестными агентствами и клиниками. Также пишут суррогатные мамы с проблемными историями, когда их обманывают те же посредники. Скандалы возникают регулярно, но большинство из них не выносятся в публичную плоскость и решаются в частном порядке", - пояснила Бабич.

При этом адвокат подчеркнула, что для женщин, которые желают стать суррогатными матерями, но при этом обезопасить себя, необходимо "критически мыслить и внимательно изучать документы, которые они собираются подписывать".

"Особое внимание, конечно, должно быть уделено договору с будущими родителями. Это фактически единственный документ, в котором фиксируются условия, права и обязанности сторон. Категорически нельзя вступать в программу без подписанного договора, с которым обязательно ознакомиться до подписания", - сказала юрист.

Как сообщалось, во вторник глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители установили факты торговли новорожденными под видом суррогатного материнства в одной из клиник Киева, минимум 13 детей были вывезены в одну из стран восточной Азии. Организатором схемы выступал руководитель клиники, которому находили клиентов. Для того, чтобы получить ребенка, заказчик должен был оплатить около $70 тыс. и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей "матери" отказывались, и родители вывозили их в одну из республик восточной Азии.

При этом глава Нацполиции подчеркнул необходимость законодательного урегулирования вопроса суррогатного материнства.