Медицина

11:02 11.08.2021

"Синэво" инвестировала EUR 500 тыс. в запуск новой лаборатории в Херсоне

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"Синэво" инвестировала EUR 500 тыс. в запуск новой лаборатории в Херсоне

Лаборатория "Синэво", входящая в шведский медицинский холдинг Medicover, инвестировала EUR500 тыс. в запуск новой лаборатории мощностью более 400 тыс. тестов в Херсоне.

Как сообщается в пресс-релизе "Синэво", новая лаборатория будет открыта на базе медицинского центра Taurt Medical и будет обслуживать как клиентов клиники, так и заказы клиентов "Синэво" в Херсонской области.

В ближайших планах лаборатории выполнение заказов для клиентов "Синэво" из Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

В лаборатории планируют выполнять общеклинические, биохимические, иммунохимические, гематологические и цитоморфологические исследования.

Лаборатория "Синэво" в Херсоне является восьмой по счету действующей лабораторией компании в Украине. Лаборатории "Синэво" также работают в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Виннице, Днепре, Черновцах.

Аналогично другим лабораториям "Синэво", лаборатория в Херсоне соответствует международным стандартам лабораторной диагностики и оснащена автоматизированным оборудованием ведущих производителей США, Японии, Швейцарии, Германии (компании Zeiss, Roche, Sysmex и другие), которое выполняет все этапы исследований в автоматическом режиме без вмешательства человека.

Подготовительные работы к открытию лаборатории продолжались около года. На момент запуска лаборатория прошла трехмесячную работу в тестовом режиме, а весь персонал прошел специальное обучение.

По словам директора по развитию" Синэво Николая Бутенко, за последние три года "Синэво" увеличила количество выполняемых тестов на 30%.

"Мы продолжаем расти по 20% в год. Поэтому открытие новой лаборатории в Херсоне - логичный шаг в продолжение нашей стратегии по дальнейшему росту компании", - сказал он.

"Синэво" - крупнейшая в Украине сеть лабораторий, входит в шведский медицинский холдинг Medicover. Сеть Синэво насчитывает 320 лабораторных центров, работающих в 125 населенных пунктах Украины, а также 8 лабораторий, в которых выполняется более 1 тыс. Видов тестов.

Ежегодно лабораторные центры компании обслуживают более 4 млн клиентов.

В 2017 году "Синэво" в составе холдинга Medicover осуществила ИРО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, "Синэво" стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более 50 млн евро.

Теги: #инвестиции #синэво
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