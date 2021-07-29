Медицина

16:38 29.07.2021

Закрытие Беларусью границы с Украиной не препятствует передвижению украинских пациентов для или после трансплантации органов - Ляшко

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Закрытие Беларусью границы с Украиной не препятствует передвижению украинских пациентов для или после трансплантации органов - Ляшко

Закрытие Беларусью границы с Украиной не препятствует передвижению украинских пациентов для или после трансплантации органов в Беларуси, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Закрытие Беларусью границы с Украиной не препятствует пересечению тех, кто нуждается в трансплантации (в Беларуси – ИФ). Для таких вещей пропускают. Существует дипломатическая договоренность - для медицинских нужд", - сообщил Ляшко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он также отметил, что "для граждан Украины, которые в настоящее время находятся в Беларуси после операции по пересадке органа, существует возможность вернуться на родину при помощи дипломатических каналов".

"Если нужен реанимобиль, отправляем его из Украины. Такие вопросы решаются в индивидуальном порядке и проблем с доставкой или забором пациентов из Беларуси нет", - сказал министр.

Раннее в Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что Беларусь закрыла въезд из Украины.

Ограничения не распространяются на сотрудников дипломатических миссий, членов транспортных экипажей, иностранцев, которые являются близкими родственниками или членами семьи граждан Беларуси или тех, кто имеет в Беларуси вид на жительство, лиц, которые едут в Беларусь для вакцинации от коронавируса и иностранцев, которые едут в Беларусь для получения образования.

Теги: #граница #минздрав #пациенты #беларусь
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