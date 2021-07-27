Медицина

15:25 27.07.2021

В киевской Больнице скорой помощи в сентябре заработает новая ПЦР-лаборатория - мэр

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В киевской Больнице скорой помощи в сентябре заработает новая ПЦР-лаборатория - мэр

В следующем месяце в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи (БСП) начнет работу новая ПЦР-лаборатория, сообщил мэр Киева Виталий Кличко

"Мы продолжаем обновлять отделения в столичных больницах и оснащать их современным оборудованием. Сегодня работы продолжаются, в том числе и в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи…. Сегодня устанавливают новую лабораторию, где в сжатые сроки будут исследовать ПЦР-тесты. В сутки смогут получать результаты 400 тестов. Учитывая то, что Украина готовится к очередной волне коронавируса, столице крайне необходимы такие лаборатории. Потому важно вовремя выявить болезнь и начать лечение. Работать новая лаборатория уже со следующего месяца" , - написал Кличко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в течение нескольких последних лет городские власти значительно улучшила материально-техническую базу БСП. Осуществили полную реконструкцию отделения реанимации и приемного отделения. Там теперь работает новая бактериологическая лаборатория с обновленным оборудованием. Установлены современная пожарная сигнализация, новые лифты. Капитально отремонтировали крышу здания, бытовые помещения. Приобрели в больницу два мощных дизель-генератора. Оборудовали и специальный теплый бокс, чтобы пациентов со скорой сразу доставлять в операционные.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко #лаборатория
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