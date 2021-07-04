Медицина

17:03 04.07.2021

Власти Индонезии пытаются добиться бесперебойных поставок медицинского кислорода в больницы

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Власти Индонезии пытаются добиться бесперебойных поставок медицинского кислорода в больницы

Правительство Индонезии потребовало от производителей сделать приоритетным снабжение медицинским кислородом системы здравоохранения из-за роста на него спроса в связи с распространением штамма "дельта" COVID-19 и наплывом пациентов в больницы, сообщают западные СМИ.

"Мы также надеемся, что люди не будут запасаться им впрок", - заявила представитель Минздрава Индонезии Сити Надиа Тармизи, пояснив, что подобные шаги могли бы лишить многих других жителей страны от доступа к медицинскому кислороду.

При этом власти оценивают потребность в кислороде в 800 тонн в день.

СМИ напоминают, что такому решению предшествовала нехватка кислорода в больнице города Джокьякарта (остров Ява), в результате чего с субботы по утро воскресенья до прибытия новой партии кислорода в медицинском учреждении скончались 63 человека. Однако в больнице не подтвердили, что все скончавшиеся болели COVID-19.

СМИ указывают, что Индонезия - четвертая по населенности страна мира - борется с одной из самых серьезных вспышек COVID-19 в Азии. Накануне в стране выявили 27 тыс. 913 случаев вируса. По данным статистического сайта Worldometers, всего в Индонезии за время пандемии выявили более 2,28 млн случаев заражения коронавирусом, более 60,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 1,92 млн человек.

Больницы острова Ява находятся на пределе загрузки из-за штамма "дельта". На Яве и на острове Бали до 20 июля действует ряд ограничений.

Кроме того, со вторника все въезжающие в Индонезию иностранцы должны будут предъявить свидетельство о прохождении полного курса вакцинации и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Затем путешественникам придется провести восемь дней в карантине. Однако, отмечают СМИ, эти правила не распространяются на дипломатические поездки.

Теги: #кислород #больницы #индонезия
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