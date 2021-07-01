Фармкомпания "Фармак" за счет цифровизации производства снизила затраты на 10-20%

Цифровизация процессов производства позволила снизить затраты на 10-20% и минимизировать возможность человеческой ошибки, сообщила фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) со ссылкой на технического директора Андрея Гоя.

В пресс-релизе уточняется, что цифровизация непосредственно в процессе производства лекарств, благодаря использованию "цифрового рецепта", позволяет точно соблюдать инструкции и последовательность действий, необходимых для изготовления препарата.

"Таким образом, мы получаем стопроцентную повторяемость технологии. Также это позволяет минимизировать возможность человеческой ошибки при производстве и гарантировать высокое качество", - сказал Гой, которого цитирует пресс-служба компании.

Гой также сообщил, что в настоящее время для контроля над производственными процессами "Фармак" установил 15 технологических рабочих станций и развернул систему видеонаблюдения, включающую 132 камеры. Камеры расположены таким образом, чтобы можно было видеть различные участки производства, в том числе в чистых зонах, где изготавливаются инъекционные препараты.

Видеозаписи производственных процессов хранятся от одного до шести месяцев в зависимости от производственного участка.

Кроме того, по словам Гоя, "Фармак" активно внедряет безбумажное производство и электронное досье.

Проекты цифровизации производства "Фармак" реализует на платформе SIMATIС IT компании SIEMENS, которая позволят вводить цифровизацию поэтапно.

Как сообщалось, "Фармак" по итогам 2020 года нарастила долю экспорта до 29,6% в общем объеме продаж. Экспортные поставки по итогам 2020 года выросли на 40%. В планах компании увеличить объем экспорта до 40%.

По итогам 2020 года "Фармак" получил чистую прибыль в размере около 1,138 млрд грн, что почти на 7,8% больше, чем в 2019 году (1,056 млрд грн), доход от реализации достиг 7,5 млрд грн.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины, производит более 400 лекарственных средств во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке около 100 лекарственных средств. Продукция экспортируется в более 30 стран мира, в том числе в Великобританию, Францию, Швецию, Израиль, Австралию и Сингапур. До 90% прибыли "Фармак" инвестирует в развитие.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская (80% акций).