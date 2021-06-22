Медицина

10:05 22.06.2021

В Украине провели более 2 млн вакцинаций от COVID-19

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В Украине провели более 2 млн вакцинаций от COVID-19

В Украине провели более 2,056 млн вакцинаций от COVID-19, одну дозу вакцины получили 1,7 млн человек, две дозы – 355,79 тыс. человек.

Как сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) по состоянию на 19 июня больше всего в Украине вакцинировано людей в возрасте 20-39 лет (539,869 тыс.), это молодые люди, которые относятся к приоритетным категориям. Женщин привито на 7,7% больше, чем мужчин.

"В начале кампании в феврале-марте в среднем осуществляли менее 50 тыс. прививок в неделю, тогда как в июне эта цифра увеличилась более чем до 325 тыс.", - сообщает ЦОЗ.

В настоящее время в Украине работает около 700 мобильных бригад, и подготовлены более 3 тыс. пунктов вакцинации и более 75 центров массовой вакцинации.

В настоящее время в Украине используют вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio), Comirnaty/Pfizer, CoronaVac/Sinovac.

По состоянию на 18 июня на национальных и региональных складах сейчас находится около 2,5 млн доз вакцин разных производителей.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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