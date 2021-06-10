Медицина

22:10 10.06.2021

Услуга е-больничных будет работать в переходном режиме с июня по август

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Услуга е-больничных будет работать в переходном режиме с июня по август

В Украине с июня по август в переходном режиме начала работать услуга электронных больничных, выдаваемых медицинскими учреждениями пациентам, сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На этой неделе команда Минцифры вместе с Минздравом, НСЗУ, Минсоцполитики, ПФУ, ФССУ запустили электронные больничные. Это один из важнейших шагов для введения режима paperless в медицинской и социальной сферах", - написал Федоров на своей странице в фейсбуке со ссылкой на свой блог.

Услуга будет работать в переходном режиме с июня по август - медицинские учреждения будут формировать электронные медицинские заключения о временной нетрудоспособности, а также выдавать бумажные.

Федоров отметил, что каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), посмотрев, когда и на какой период он был выдан.

По его словам, е-больничные минимизируют коррупционные злоупотребления в медицинской сфере и смогут сэкономить кучу бумаги, времени и деньги.

Вице-премьер также рассказал, что для возможности выписывать медучреждениями пациентам е-больничные, она должна подключиться к Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Также необходимо иметь медицинскую информационную систему (МИС), которая обеспечивает интерфейс для врачей по внесению данных, которые стекаются в центральную базу данных. Также е-больничный можно получить, если заболел кто-то из членов семьи и за ним нужно ухаживать.

Федоров пояснил принцип работы е-больничных, который заключается в первоначальном приходе пациента в больницу на обследование, где ему врач проведет осмотр и сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности. "В нем будет пользователя категория заболевания и сколько дней человек не сможет работать. Это документ после обследования врача. В нем нет информации о выплатах. Врач обязательно подписывает его своим КЭП. Как только вывод будет создан, пациент получит сообщение от электронной системы здравоохранения", - написал вице-премьер-министр.

Кроме того, е-больничный закрывается автоматически в последний день заболевания, если нет необходимости его продления.

"Далее информация направляется в Реестр Пенсионного Фонда. Там формируется электронный листок нетрудоспособности, по которым вам начисляют выплаты. Вы также получите сообщение от ПФУ об этом. А потом сможете просмотреть е-больничный в собственном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Работодатель также сможет найти ваш е-больничный в кабинете страхователя на портале ПФУ", - сказано в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал о полном запуске электронных больничных всеми медучреждениями Украины с 1 сентября 2021 года.

Теги: #е_больничные #медицина #переходный_режим #украина
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