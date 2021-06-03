Медицина

18:11 03.06.2021

"Синэво" за 2020 год выполнило более 85 тыс. пакетов анализов для выявления атеросклеротических изменений сосудов

2 мин читать
"Синэво" за 2020 год выполнило более 85 тыс. пакетов анализов для выявления атеросклеротических изменений сосудов

Лаборатория "Синэво", входящая в шведский медицинский холдинг Medicover, за 2020 год выполнила более 85 тыс. пакетов анализов для выявления атеросклеротических изменений сосудов и связанных с ними рисков для здоровья.

Как сообщает лаборатория в своем пресс-релизе, исследование "Липопротеиды фракционно" входит в топ-3 самых востребованных тестов среди клиентов "Синэво".

В пресс-релизе также сообщается, что "Синэво" запустила национальный благотворительный проект, направленный на спасение детей с врожденными пороками сердца.

По условиям проекта, в течение года с каждого сданного клиентами "Синэво" анализа для оценки здоровья сердца и сосудов "Липопротеиды фракционно" лаборатория будет перечислять по 10 грн благотворительному фонду "Твоя опора". Фонд "Твоя опора" закупает необходимые медикаменты для проведения операций детям.

Медицинским партнером благотворительного проекта выступает Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М.Амосова, на базе которого будут выполняться операции детям.

"Ежегодно в Украине рождаются от 2900 до 3500 детей с пороками сердца, без предоставления хирургической помощи 91% из них умирает. Благодаря операциям 99,9% деток выживают, и качество их жизни не отличается от такового у других людей", - подчеркивают в "Синэво".

"Синэво" - крупнейшая в Украине сеть лабораторий, насчитывает более 320 лабораторных центров, работающих в 130 населенных пунктах Украины, а также семь лабораторий, в которых выполняется более 1 тыс. видов тестов.

В 2017 году "Синэво" в составе холдинга Medicover осуществила IРО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, "Синэво" стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более EUR50 млн.

"Синэво" является крупнейшим работодателем и инвестором среди медицинских учреждений в Украине.

Лабораторная сеть Synevo представлена в 10 странах Европы. Кроме Украины, лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии и Сербии.

Теги: #сосуды #синэво #анализ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:51 19.03.2021
Все органы власти получили задание проанализировать существующее нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государства – Данилов

Все органы власти получили задание проанализировать существующее нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государства – Данилов

14:12 17.03.2021
Коммерческий директор "Синэво" Скавронский: На ПЦР-тестах на COVID-19 мы почти ничего не зарабатываем

Коммерческий директор "Синэво" Скавронский: На ПЦР-тестах на COVID-19 мы почти ничего не зарабатываем

11:42 17.03.2021
Закупка услуг по тестированию на COVID-19 у частных лабораторий за бюджетные средства была непрозрачной – "Синэво"

Закупка услуг по тестированию на COVID-19 у частных лабораторий за бюджетные средства была непрозрачной – "Синэво"

11:24 17.03.2021
"Синэво" планирует в 2021 г. открыть 30-40 новых пунктов

"Синэво" планирует в 2021 г. открыть 30-40 новых пунктов

19:50 03.03.2021
У Зеленского планируют разработать механизм анализа решений судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей

У Зеленского планируют разработать механизм анализа решений судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей

09:04 03.02.2021
В среднем более 50% украинцев имеют иммунитет к COVID-19 – исследование "Синэво"

В среднем более 50% украинцев имеют иммунитет к COVID-19 – исследование "Синэво"

10:21 16.12.2020
"Синэво" инвестировало EUR200 тыс. в запуск нового поколения ПЦР-тестов к COVID-19

"Синэво" инвестировало EUR200 тыс. в запуск нового поколения ПЦР-тестов к COVID-19

12:01 23.11.2020
"Слуга народа" заняла лидирующие позиции в 16 областях Украины – анализ "Рейтинга"

"Слуга народа" заняла лидирующие позиции в 16 областях Украины – анализ "Рейтинга"

18:36 20.11.2020
Каждый второй город в Киевской области переизбрал действующего мэра - движение "Чесно"

Каждый второй город в Киевской области переизбрал действующего мэра - движение "Чесно"

18:31 11.11.2020
Самому старшему 82 года, самой младшей - 20. "Опора" проанализировала состав нового Киевсовета

Самому старшему 82 года, самой младшей - 20. "Опора" проанализировала состав нового Киевсовета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю - замглавы Офиса президента

Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

Партия в 500 тыс. доз вакцин CoronaVac прошла лабконтроль, в регионы начнут поставки 24 мая

Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19 - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

ЮНИСЕФ в рамках COVAX доставил в Украину еще 705,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca от COVID-19

Минздрав Украины начал запись на вакцинацию против COVID-19 граждан с временно оккупированных территорий

Около 65% выезжающих за медуслугами украинцев едут в Турцию – эксперт

В МВЦ изменили процесс вакцинации киевлян для уменьшения очередей

Профильный комитет ВР поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг

НСЗУ и Минздрав попросят правительство выделить 300 млн грн на медучреждения, которые не отвечали требованиям

Кабмин назначил Кузина и Емца заместителями министра здравоохранения Украины

Клиника "Охматдет" может до конца 2021 года провести около 25 трансплантаций костного мозга – гендиректор

Рада хочет запретить продажу лекарств детям до 14 лет

ВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac, её использование позволит получить вакцинный паспорт - Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА