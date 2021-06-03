"Синэво" за 2020 год выполнило более 85 тыс. пакетов анализов для выявления атеросклеротических изменений сосудов

Лаборатория "Синэво", входящая в шведский медицинский холдинг Medicover, за 2020 год выполнила более 85 тыс. пакетов анализов для выявления атеросклеротических изменений сосудов и связанных с ними рисков для здоровья.

Как сообщает лаборатория в своем пресс-релизе, исследование "Липопротеиды фракционно" входит в топ-3 самых востребованных тестов среди клиентов "Синэво".

В пресс-релизе также сообщается, что "Синэво" запустила национальный благотворительный проект, направленный на спасение детей с врожденными пороками сердца.

По условиям проекта, в течение года с каждого сданного клиентами "Синэво" анализа для оценки здоровья сердца и сосудов "Липопротеиды фракционно" лаборатория будет перечислять по 10 грн благотворительному фонду "Твоя опора". Фонд "Твоя опора" закупает необходимые медикаменты для проведения операций детям.

Медицинским партнером благотворительного проекта выступает Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М.Амосова, на базе которого будут выполняться операции детям.

"Ежегодно в Украине рождаются от 2900 до 3500 детей с пороками сердца, без предоставления хирургической помощи 91% из них умирает. Благодаря операциям 99,9% деток выживают, и качество их жизни не отличается от такового у других людей", - подчеркивают в "Синэво".

"Синэво" - крупнейшая в Украине сеть лабораторий, насчитывает более 320 лабораторных центров, работающих в 130 населенных пунктах Украины, а также семь лабораторий, в которых выполняется более 1 тыс. видов тестов.

В 2017 году "Синэво" в составе холдинга Medicover осуществила IРО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, "Синэво" стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более EUR50 млн.

"Синэво" является крупнейшим работодателем и инвестором среди медицинских учреждений в Украине.

Лабораторная сеть Synevo представлена в 10 странах Европы. Кроме Украины, лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии и Сербии.