Медицина

19:00 26.05.2021

Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

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Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца, деньги за их лечение уже перечислены на счет беларусских клиник, сообщила нардеп Оксана Дмитриева.

"342 украинца находятся в листе ожидания трансплантации в Республике Беларусь. За них в предыдущие годы заплачены деньги по бюджетной программе лечения граждан Украины за рубежом", - сообщила она в своем обращении премьер-министру Денису Шмыгалю, министру здравоохранения Виктору Ляшко и министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, размещенном на странице Дмитриевой в сети Facebook.

В связи с запретом авиасообщения с Беларусью, Дмитриева отмечает, что в Беларуси в настоящее время находится значительное количество пациентов, которые ожидают трансплантации или недавно прооперированы.

Депутат просит разработать механизм, который позволит украинским пациентам беспрепятственно вернуться на родину после лечения.

Дмитриева также просит проработать вопросы возможности дельнейшего лечения методом трансплантации в Украине пациентов, которые находятся в листе ожидания в Беларуси, и разработать алгоритм транспортировки таких пациентов.

Как сообщалось, МИД и Минздрав Украины заявили, что работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в беларусских медицинских учреждениях.

По данным ведомств, в настоящее время в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия). Еще четыре украинца проходят обследование.

Теги: #трансплантация #украина #беларусь
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