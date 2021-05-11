Медицина

17:09 11.05.2021

ВБ одобрил выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

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ВБ одобрил выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

Всемирный банк (ВБ) в рамках глобальной инициативы COVAX утвердил для Украины заем на сумму EUR90 млн для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн чел.

"ВБ утвердил новый проект на сумму EUR90 млн, направленный на укрепление сектора здравоохранения для реагирования на пандемию COVID-19. Проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" поддержит разворачивание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предотвращении, выявлении и реагирования на последствия пандемии", – указал ВБ в сообщении во вторник.

Отмечается, что указанный проект поможет не только в закупке вакцин, но и в улучшении инфраструктуры для их хранения и логистики.

"Сюда входит предоставление услуг, возмещение расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиления IT-cистемы, проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации", – указал ВБ.

Как отметил региональный директор ВБ по делам Восточной Европы Аруп Банерджи, проект должен ускорить темпы вакцинации с сохранением фокуса на рисковых группах населения.

Теги: #нсзу #вакцинация #вб #коронавирус
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