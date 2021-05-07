Медицина

13:23 07.05.2021

Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше статистики – IHME

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Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше статистики – IHME

Реальный показатель смертности от COVID-19 в Украине в 2020 году составляет 138,507 тыс. летальных случаев, тогда как официальная статистика указывает на 46,737 тыс., сообщила независимая исследовательская организация "Институт показателей и оценки здоровья" при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).

Согласно данным IHME, в мире COVID-19 стал причиной 6,9 млн смертей, что более чем вдвое превышает официальные цифры.

По его данным, втрое занижены данные смертности также у Румынии (в 3,1 раза – 87,6 тыс. против 28,3 тыс. согласно официальной статистике), Индии (в 3 раза – 654,4 тыс. смертей против 221 тыс.), а также в 2,8 раза в Мексике (617 тыс. и 217 тыс. соответственно).

В 10 и более раз занижены показатели смертности в Японии (108 тыс. фактических против официальных 10,4 тыс. смертей), Египте (170 тыс. против 13,5 тыс.), Казахстане (81,7 тыс. против 5,6 тыс.). Россия занизила показатель смертности в 5,4 раза - 593,6 тыс. смертей из-за коронавируса против 109,3 тыс. в официальной статистике.

Как указано в сообщении, официальная статистика смертности из-за COVID-19 в США занижена в 1,6 раза - 905,3 тыс. смертей против 574 тыс. согласно официальным данным, в Италии - в 1,5 раза (175,8 тыс. и 121,2 тыс. соответственно), Великобритании - в 1,4 раза (209 тыс. и 150,5 тыс.), Польше - в 2,2 раза (149,8 тыс. и 68,3 тыс.).

"IHME оценил общее количество смертей от COVID-19 путем сравнения ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей от всех причин во время пандемии. Затем этот показатель "избыточной смертности" был скорректирован для исключения случаев смерти, косвенно связанных с пандемией (например, из-за людей с заболеваниями, не связанными с COVID-19, избегающих медицинских учреждений), а также смертей, предотвращенных пандемией (например, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий из-за меньшей мобильности)", – поясняется в сообщении.

Полученные скорректированные оценки включают только смертельные случаи, непосредственно вызванные вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19, отмечает институт.

Теги: #covid_19 #исследование #смертность
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