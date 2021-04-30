Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ об утверждении наблюдательного совета государственного предприятия "Медицинские закупки Украины", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По результатам заседания комиссии определили пять победителей. С независимыми членами наблюдательного совета, а также представителями государства в составе наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки" подпишут соответствующие договора", - говорится в сообщении.

Согласно приказу Минздрава, победителями конкурсного отбора независимых членов наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки Украины" определены Антон Кульчинский, Николай Романёк, Алексей Мечинский, Алексей Сакун, Елена Филинюк.

Назначены членами наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки Украин"», как представители государства, генеральный директор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида и советник министра патронатной службы Министерства молодежи и спорта Виталий Цвигун.

Также в Минздраве отмечают, что в состав комиссии по конкурсному отбору независимых членов наблюдательного совета вошли представители международных финансовых организаций, дипломатических учреждений, профессиональные консультанты по отбору персонала, имеющие право совещательного голоса для обеспечения максимальной прозрачности процедуры.