Медицина

14:57 28.04.2021

Фармкомпания "Фармак" в 2020 году увеличила капинвестиции почти на 80% - до 1,3 млрд грн

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Фармкомпания "Фармак" в 2020 году увеличила капинвестиции почти на 80% - до 1,3 млрд грн

Фармкомпания "Фармак" в 2020 году увеличила капитальные инвестиции на 78% по сравнению с 2019 годом - до 1,3 млрд грн

Как сообщается в пресс-релизе компании, основные инвестиционные проекты прошлого года - это запуск нового цеха по выпуску стерильных лекарственных средств и начало строительства R&D-центра, который будет проводить разработку современных сложнокомпонентных лекарственных средств.

Расходы "Фармака" на исследования и разработки в 2020 году составили 448 млн. грн.

Помимо этого, средства компании были направлены на модернизацию и дооснащение имеющихся участков, приведение производственных мощностей в соответствие с требованиями FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США), проекты по энергосбережению, развитию лабораторного комплекса, реализацию IТ-проектов для автоматизации бизнес-процессов.

Компания также сообщает, что в 2020 году "Фармак" заплатил 712,1 млн грн налогов, количество сотрудников указанный отчетный период выросло до 2761 человека.

Как сообщалось, АО "Фармак" (Киев) по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере около 1,138 млрд грн, что почти на 7,8% больше, чем в 2019 году (1,056 млрд грн), доход от реализации "Фармака" в прошлом году достиг 7,5 млрд грн.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины, производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около 100 лекарственных средств. Экспортирует продукцию более чем в 25 стран мира.

За последние пять лет инвестиции "Фармака" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

По итогам 2019 года АО "Фармак" получило чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн. В 2018 году фармкомпания увеличила чистую прибыль на 25,16%.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #фармак #инвестиции
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