Каждый десятый украинец встречался с наркозависимостью, каждый пятый - с алкозависимостью среди своего ближнего круга - исследование

10% опрошенных украинцев встречались с наркотической зависимостью среди своего ближнего круга, а 20% сталкивались среди ближнего круга с алкогольной зависимостью, свидетельствует социологическое исследование Украинского института будущего и "Нью Имидж Маркетинг Групп".

В частности, респондентам был задан вопрос, есть ли среди членов их семьи, родственников, друзей, соседей или коллег по работе лица с зависимостью. 15% ответили, что среди их круга общения есть люди с алкогольной зависимостью, 5% - с наркотической зависимостью, 5% - с алкогольной и наркотической зависимостями, 4% - с игровой зависимостью. 75% ответили, что в их кругу нет таких людей, о которых им известно, а 2% отказались ответить на вопрос.

Отмечается, что чаще всего те, кто сталкивался в своем ближнем окружении с наркотической зависимостью, вспоминали такие вещества, как каннабис (31%) и амфетамины (18%). 8% называли соли, 7% - маковую соломку, по 6% - метадон и спайсы, по 4% - героин, экстази, трамадол, кокаин, 2% - кетамин, по 1% - фентанил, дезоморфин, галлюциногенные грибы, первитин и бутират, 3% - другое, а 42% затруднились ответить.

Кроме того, более половины респондентов (53%), которые сталкивались с проблемой наркомании среди своих близких или знакомых, ответили, что им известны случаи, когда эти люди были опасными: для самих себя (19%), для окружающих (14%) или одновременно для себя и окружающих (20%). При этом 45% ответили, что им неизвестны такие случаи.

Опрошенные, имеющие близких или знакомых с проблемой наркозависимости, называют целый ряд действий, которые те совершали по отношению к собственным родным и окружающим. По отношению к семье: на первом месте - вынос вещей из дома без разрешения с целью продажи - 35%, кражи денег у родных - 23%, совершение домашнего насилия - 15%. Страдают от этих лиц, по словам респондентов, их друзья, соседи, коллеги и просто знакомые: 18% опрошенных вспомнили кражи у них вещей для продажи, еще 12% рассказали о кражах денег и 8% о насильственных действиях наркозависимых по отношению к окружающим. Также 9% респондентов из числа тех, кто имеет близких или знакомых с наркозависимостью, знают об их попытках членовредительства или совершить самоубийство.

Исследование проведено с 9 по 18 апреля 2021 года. В ходе него просили 2 400 респондентов в возрасте от 18 лет и старше по проблеме наркотической и алкогольной зависимости. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.