На запуск производства вакцин от COVID-19 в Украине может понадобиться около года – исполнительный директор "Фармака"

На запуск производства вакцин от COVID-19 в Украине, даже при помощи механизма траснфера технологий, может понадобиться не менее года, считает исполнительный директор фармкомпании "Фармак" (Киев) Владимир Костюк.

"Мы проводим консультации, привлекаем экспертов. Мы еще летом говорили: лучшая тактика и стратегия получения вакцины – это трансфер технологии. Были кандидаты на украинскую вакцину, нас хотели туда привлечь, но мы отклонили эти предложения, так как понимаем, насколько сложно, дорого и рискованно заниматься разработкой своей вакцины. Тогда мы предлагали механизм траснфера технологий. Сейчас к этой идее вернулись и при поддержке Минздрава пытаемся найти партнера для трансфера технологий", - сказал он журналистам.

Костюк сообщил, что с начала эпидемии коронавируса "Фармак" обращался к разработчикам вакцин с предложением проектов по трансферу технологий.

"Мы фокусируемся на вакцины с хорошо регулируемых рынков - ЕС, США. Мы присматривались и к индийским, и китайским вакцинам, но тогда решили, что все-таки пойдем на хорошо регулируемые рынки", - сказал он.

При этом Костюк прогнозирует, что разработчики вакцин, которые могли бы стать донорами для трансфера технологий, могут обратить внимание на использование производственных мощностей украинских компаний "как только будут закрывать потребности своих стран".

"В этом направлении работаем очень активно. В то же время мы должны понимать, что это не быстрый путь. По оптимистическим прогнозам, он может занять с трансфером технологий, регистрацией препарата в лучшем случае год", - сказал он.

Костюк отметил, что для производства вакцин "Фармак" может использовать мощности нового производственного корпуса стерильных жидких лекарственных средств, который в настоящее время готовится к запуску.

В свою очередь, технический директор "Фармака" Андрей Гой уточнил, что мощности нового корпуса стерильных жидких лексредств позволяют производить в год около 10 млн доз вакцин в однодозовых флаконах или 100 млн доз в многодозовых флаконах и даже нарастить этот объем.

"В вопросе производства вакцин очень важен партнер, который передает нам технологию. Мы говорили со многими компаниями, но сейчас у компаний - потенциальных доноров технологии - специалисты, которые занимаются трансфером технологий, нарасхват. В такие сжатые сроки еще никто не запускал производство вакцин. Они, в первую очередь, заняты своими производственными проблемами, только потом будут смотреть на трансфер. Возможно, для этого должно быть политическое решение", - сказал он.

Как сообщалось, фармацевтическая компания "Фармак" инвестировала EUR50 млн в новый производственный корпус стерильных жидких лекарственных средств, который позволит увеличить выпуск стерильных жидких лекарственных средств вдвое. В открытом к 95-летию компании построенном с нуля семиэтажном здании размещено более 20 ед. основного технологического оборудования и около 100 - инженерного. Новое производство оснащено линиями мощностью до 36 тыс. ампул, 12 тыс. флаконов, 7,5 тыс. небул и 3,6 тыс. пластиковых флаконов в час.

При проектировании была применена технология трехмерного моделирования и визуализации архитектуры здания и ландшафтного оформления. На новых участках планируется выпускать растворы, эмульсии, суспензии для инъекций в ампулах, растворы, эмульсии, суспензии для инъекций во флаконах, ингаляционные растворы в небулах, глазные капли.

Новое производство оснащено инновационным оборудованием ведущих мировых брендов В том числе поставщиком линии наполнения ЖЛС традиционно стала компания Bosch, две линии приготовления растворов поставила итальянская компания Tecninox. Система подготовки элементов оборудования и материалов – стерилизаторы и моечные машины от швейцарской компании Belimed, система подготовки чистых сред: генерация воды очищенной – от польских партнеров CM Systems; система получения воды для инъекции и чистого пара – от немецких коллег, компании Pharmatec Bosch.

Другие европейские бренды, поставщики дополнительного оборудования: холодильные машины – Bluebox (Италия), изолятор для навесок высокоактивных веществ – Telstar (Великобритания), весовое оборудование – Mettler Toledo (Германия), VHP- камеры Fedegari (Италия), ламинары – "Унитехнологии" (Украина), кондиционеры GEA (Чехия), конструкции чистых помещений – Klimaoprema (Хорватия), подготовка одежды (стирка) Miele и пр.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины, производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около 100 лекарственных средств. Экспортирует продукцию более чем в 25 стран мира.

За последние пять лет инвестиции "Фармака" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

По итогам 2019 года АО "Фармак" получило чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн. В 2018 году фармкомпания увеличила чистую прибыль на 25,16%.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.