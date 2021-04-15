Три аэромедицинских эвакуации за неделю провели во Львовской области

Три эвакуации пациентов за минувшую неделю осуществил геликоптер аэромедицинской службы во Львовской области, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Пилотный проект по аэромедицинской эвакуации стартовал в предусмотренные сроки (с 1 апреля 2021 года). В настоящее время на круглосуточном дежурстве во Львовской области находятся медицинский геликоптер, соответствующий экипаж и бригада медиков. За минувшую неделю было три вылета: речь идет об эвакуации людей из отдаленных регионов области. У двоих из них установлен диагноз инсульт, третий пострадал вследствие ДТП, у него были переломы конечностей и политравма",- сказал он.

Замминистра отметил, что решение об аэромедицинской эвакуации принимает областной центр экстренной медпомощи, до этого проанализировав наличие альтернативных механизмов доставки.

Иващенко добавил, что с 1 мая пилотный проект будет запущен в Киеве и Киевской области.

По его словам, Минздрав обеспечивает финансирование закупки топлива и других техрасходов. Финансирование бригад и обслуживание геликоптера обеспечивает Министерство внутренних дел, оплату труда медицинских бригад обеспечивают центры экстренной помощи.