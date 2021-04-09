Кабмин легализовал ввоз в Украину только двух препаратов каннабиса, но лишил пациентов надежды на лекарства c каннабисом – БО "100% Жизни"

Постановлением Кабинета министров легализован ввоз в Украину только двух препаратов, содержащих химическую копию каннабиса, в то же время пациенты лишены надежды на лекарства с каннабисом, считает председатель благотворительной организации (БО) "100% Жизни" Дмитрий Шерембей.

"Зачем нужна химическая копия растения, если это растение растет само по себе, а лекарства из него будут стоить $20 вместо $600 и $2000 - как это происходит с "дронабинолом" и "набиксимолсом", указанным в постановлении? Это мне напоминает, как сделать искусственный бензин и продавать его по $600 за литр, тогда как есть нефть и из нее можно делать бензин по доллару", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Шерембея, постановление, принятое Кабмином 7 апреля, является "чисто лоббистскими действиями Минздрава, которые отстаивают интересы только двух производителей, вместо того чтобы позволить всем пациентам лечиться лекарствами на основе медицинского каннабиса".

Как сообщалось, Кабинет министров исключил два препарата каннабиоидов из перечня запрещенных к обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В частности, для вещества "изолят каннабидиол" меры госконтроля не устанавливаются. Оборот психотропных веществ "дронабинол", "набилон" и "набиксимолс" допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств.