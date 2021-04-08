Медицинская система способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19 – KSE

Медицинская система способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19, чем проводится в настоящее время, считает руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Оценочно мы имеем расчеты, что 100% коек с кислородом в Украине будет занято, если будут госпитализироваться 8 тыс. человек с COVID-19 в сутки. Если мы говорим о более реальной картине, тот мы берем занятость не 100%, а 80%, это то, например, что мы сейчас наблюдаем в Киеве. По всей стране занятость 80% означает госпитализацию около 6,5 тыс. человек в сутки. Сейчас в среднем за неделю госпитализируется в среднем 4600 в сутки. Это означает, что существующая система способная принимать до 40% больше пациентов с COVID-19, чем сейчас", - сказал он на онлайн-брифинге в четверг.

Ганиченко подчеркнул, что медицинская система способна выдержать 6500 госпитализаций пациентов с COVID-19 в сутки.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов 6 апреля заявил, что количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 в Украине достигло максимума, возможности медицинской системы исчерпаны, в медучреждениях пребывает более 47 тыс. больных, количество коек с кислородом увеличено максимально и составило 67 тыс.