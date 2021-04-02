Киевский городской детский диагностический центр подал предложения в НСЗУ по 5 пакетам, останется в сети коммунальных клиник

Киевский городской детский диагностический центр (по ул. Урловской в Дарницком районе) подал предложения в Национальную службу здоровья Украины по пяти пакетам медуслуг, медучреждение останется в сети коммунальных клиник.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко, центр подал предложения в НСЗУ на новый контракт из пяти пакетов услуг, что больше чем в 2020 году.

"Объем финансирования учреждения должен увеличиться. Со дня на день центр получит соответствующий договор", - сказала Старостекно.

По ее информации, в 2020 году центр заключил контракт с НСЗУ только по двум пакетам, финансирование по ним от НСЗУ покрывало только 60% потребности медучреждения, что привело к возникновению с ноября 2020 задолженности по выплате заработной платы работникам.

"Комиссия департамента здравоохранения осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности медучреждения и выявила ряд нарушений, допущенных при предыдущем руководстве. На сегодня все материалы проверки переданы в правоохранительные органы", - сказала Старостенко.

Она отметила, что "в любом случае об увольнении медработников, перепрофилировании или закрытии Киевского городского детского диагностического центра речь не идет".