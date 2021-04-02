Медицина

12:42 02.04.2021

Кличко снова обратился к правительству с просьбой проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с Covid-19

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Кличко снова обратился к правительству с просьбой проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с Covid-19

При сохранении текущей динамики распространения коронавируса, коек в коммунальных медицинских учреждениях Киева скоро не хватит, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"С такой динамикой расползания болезни и количеством госпитализаций, коек в стационарах уже очень скоро нам будет не хватать. Поэтому я еще раз обращаюсь к правительству, Министерству здравоохранения проконтролировать ситуацию с тем, чтобы ведомственные медучреждения все-таки принимали больных коронавирусом киевлян", - заявил Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он напомнил, что три больницы "Укрзализныци" в Киеве предоставили 360 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

"А еще более 10 000 коек - в других ведомственных больницах и медучреждениях Академии медицинских наук Украины. Сегодня вес каждой кровати - это человеческая жизнь!", - подчеркнул мэр.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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