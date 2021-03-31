Медицина

16:41 31.03.2021

Лабораторный контроль ковидной вакцины Coronavac может продлиться до 9 апреля – Ляшко

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Лабораторный контроль ковидной вакцины Coronavac может продлиться до 9 апреля – Ляшко

Лабораторный контроль китайской вакцины Coronavac от COVID-19 может продлиться до 9 апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Вакцина была передана на лабораторный контроль в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) 19 марта. Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля – 9 апреля. Если не будет никаких замечаний к этой вакцине, мы готовы ее развезти в тот же день, когда будет завершен лабконтроль, и на следующий лень начинать вакцинацию", - сказал он на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.

Ляшко уточнил, что ГЭЦ начал проводить лабораторный контроль вакцины Coronavac "на выходных, и продолжает его делать".

"Эта вакцина была закуплена не по процедурам международных организаций, а через ГП "МЗУ", поэтому она должна пройти лабораторный контроль", - сказал он.

Ляшко напомнил, что Минздрав ожидает поставку первого транша вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX, а также 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

"Точную дату скажу, как только вакцину загрузят в самолет", - сказал он.

Ляшко сообщил, что в апреле Минздрав ожидает поставку остальной партии китайской вакцины Coronavac и вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield), "за которую заплачены деньги".

Кроме того, Ляшко напомнил, что во вторник Минздрав получил подтверждение от механизма COVAX поставки вакцины Pfizer в количестве 1,57 млн доз, которые будут поставлены до конца июня "с предупреждением, что не будет никаких глобальных сбоев".

Теги: #coronavac #вакцина
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