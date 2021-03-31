Кабмин утвердил перечень международных организаций для проведения закупок лексредств
Перечень специализированных организаций, которые будут осуществлять закупки лексредств и медизделий в 2021 году, утвердило правительство на заседании в среду.
Согласно тексту документа, британское закупочное агентство Crown Agents будет проводить закупки:
- тестов, расходников для диагностики туберкулеза;
- иммунобиологических препаратов для иммунопрофилактики населения и изделий для обеспечения контроля иммунобиологических препаратов и медизделий;
- медикаментов для детей, больных нанизмом разного происхождения;
- медизделий для граждан, страдающих буллезным эпидермолизом;
- медикаментов для больных в до- и послеоперационный период трансплантации;
- расходников для определения уровня глюкозы в крови, гликированного гемоглобина;
- лексредств для детей с расстройствами психики и поведения из спектра аутизма, с шизофренией, аффективными расстройствами, гиперкинетическими расстройствами и эпилепсией;
- эндопротезы и наборы для имплантации.
Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН) будет проводить закупки:
- медикаментов для граждан, больных вирусными гепатитами В и С;
- тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции, сопровождения антиретровирусной терапии и мониторинга течения ВИЧ-инфекции у больных, определения резистентности вируса, проведение референс-исследований;
- лексредств и медизделий для обеспечения развития донорства крови и ее компонентов.