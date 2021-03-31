Медицина

14:45 31.03.2021

Кабмин утвердил перечень международных организаций для проведения закупок лексредств

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Кабмин утвердил перечень международных организаций для проведения закупок лексредств

Перечень специализированных организаций, которые будут осуществлять закупки лексредств и медизделий в 2021 году, утвердило правительство на заседании в среду.

Согласно тексту документа, британское закупочное агентство Crown Agents будет проводить закупки:

- тестов, расходников для диагностики туберкулеза;

- иммунобиологических препаратов для иммунопрофилактики населения и изделий для обеспечения контроля иммунобиологических препаратов и медизделий;

- медикаментов для детей, больных нанизмом разного происхождения;

- медизделий для граждан, страдающих буллезным эпидермолизом;

- медикаментов для больных в до- и послеоперационный период трансплантации;

- расходников для определения уровня глюкозы в крови, гликированного гемоглобина;

- лексредств для детей с расстройствами психики и поведения из спектра аутизма, с шизофренией, аффективными расстройствами, гиперкинетическими расстройствами и эпилепсией;

- эндопротезы и наборы для имплантации.

Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН) будет проводить закупки:

- медикаментов для граждан, больных вирусными гепатитами В и С;

- тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции, сопровождения антиретровирусной терапии и мониторинга течения ВИЧ-инфекции у больных, определения резистентности вируса, проведение референс-исследований;

- лексредств и медизделий для обеспечения развития донорства крови и ее компонентов.

Теги: #лексредства #организации #закупки
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