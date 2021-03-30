Документы на участие в конкурсе на должность главы НСЗУ подали 13 человек

Документы на участие в конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) подали 13 человек, в том числе четыре из действующей команды НСЗУ.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НСЗУ, документы, в частности, подали и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский, директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко, директор департамента финансов и бухгалтерского учета - главный бухгалтер НСЗУ Леся Иванищук, начальник управления работы с договорами по специализированной медпомощи в департаменте договорной работы НСЗУ Александра Машкевич.

Кроме того, документы на конкурс подали основатель консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадим Аристов, принимавший участие в конкурсе на должность главы НСЗУ в 2020 году, экс-глава Березовского района Одесской области (2015-2018 гг.) и Деснянского района Киева (2018-2019 гг.), бенефициар ООО "Аптекарь-групп" Геннадий Заболотный, врач-хирург 11-й больницы Харькова Максим Литвиненко, основатель и руководитель частного предприятия "Диагностически-лечебный центр" Медгарант "(Сумская обл.) Татьяна Лакиза.

Документы на участие в конкурсе также подали главврач КНП "Южноукраинский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Анатолий Никитин, учредитель дистрибьютора медизделий ООО "Прикарпатская медицинская компания" Олег Овчар, заместитель директора КНП "Тернопольская коммунальная городская больница №2" Татьяна Пискливець, главврач ООО "Подолье Медфарм" Анатолий Побережный и директор Бориспольского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

Как сообщалось, в марте 2021 года Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов на конкурс завершился 24 марта 2021 года. Тестирование кандидатов назначено на 2 апреля.

Для определения победителя (победителей) конкурса проводится собеседование с каждым кандидатом. Победителя определяет комиссия: на занятие должностей категории "А" и должностей категории "Б", которые осуществляют полномочия руководителей государственной службы в государственных органах, - субъектом назначения. После собеседования субъект назначения или руководитель государственной службы принимает решение об определении победителя (победителей) конкурса или о его (их) отсутствии.