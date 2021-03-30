Медицина

19:20 30.03.2021

Документы на участие в конкурсе на должность главы НСЗУ подали 13 человек

2 мин читать
Документы на участие в конкурсе на должность главы НСЗУ подали 13 человек

Документы на участие в конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) подали 13 человек, в том числе четыре из действующей команды НСЗУ.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НСЗУ, документы, в частности, подали и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский, директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко, директор департамента финансов и бухгалтерского учета - главный бухгалтер НСЗУ Леся Иванищук, начальник управления работы с договорами по специализированной медпомощи в департаменте договорной работы НСЗУ Александра Машкевич.

Кроме того, документы на конкурс подали основатель консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадим Аристов, принимавший участие в конкурсе на должность главы НСЗУ в 2020 году, экс-глава Березовского района Одесской области (2015-2018 гг.) и Деснянского района Киева (2018-2019 гг.), бенефициар ООО "Аптекарь-групп" Геннадий Заболотный, врач-хирург 11-й больницы Харькова Максим Литвиненко, основатель и руководитель частного предприятия "Диагностически-лечебный центр" Медгарант "(Сумская обл.) Татьяна Лакиза.

Документы на участие в конкурсе также подали главврач КНП "Южноукраинский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Анатолий Никитин, учредитель дистрибьютора медизделий ООО "Прикарпатская медицинская компания" Олег Овчар, заместитель директора КНП "Тернопольская коммунальная городская больница №2" Татьяна Пискливець, главврач ООО "Подолье Медфарм" Анатолий Побережный и директор Бориспольского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

Как сообщалось, в марте 2021 года Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов на конкурс завершился 24 марта 2021 года. Тестирование кандидатов назначено на 2 апреля.

Для определения победителя (победителей) конкурса проводится собеседование с каждым кандидатом. Победителя определяет комиссия: на занятие должностей категории "А" и должностей категории "Б", которые осуществляют полномочия руководителей государственной службы в государственных органах, - субъектом назначения. После собеседования субъект назначения или руководитель государственной службы принимает решение об определении победителя (победителей) конкурса или о его (их) отсутствии.

Теги: #нсзу #конкурс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:18 18.03.2021
Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів

Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів

21:08 18.03.2021
Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов

12:44 17.03.2021
Более 1,77 тыс. специализированных медучреждений намерены заключить договоры с НСЗУ по Программе медгарантий

Более 1,77 тыс. специализированных медучреждений намерены заключить договоры с НСЗУ по Программе медгарантий

15:49 16.03.2021
Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ

Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ

18:57 15.03.2021
Рада может предусмотреть, чтобы назначение директоров НАБУ и ГБР происходило исключительно на конкурсных основаниях - нардеп Радина

Рада может предусмотреть, чтобы назначение директоров НАБУ и ГБР происходило исключительно на конкурсных основаниях - нардеп Радина

14:00 09.03.2021
Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка уже почти генетическая - и.о. главы НСЗУ

Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка уже почти генетическая - и.о. главы НСЗУ

13:54 09.03.2021
Отсутствие резервных источников электроснабжения в больницах может привести к смерти пациентов – и.о. главы НСЗУ

Отсутствие резервных источников электроснабжения в больницах может привести к смерти пациентов – и.о. главы НСЗУ

13:44 09.03.2021
НСЗУ инициировала ряд уголовных производств в отношении медучреждений из-за повлекших смерть пациента случаев невыполнения контрактов

НСЗУ инициировала ряд уголовных производств в отношении медучреждений из-за повлекших смерть пациента случаев невыполнения контрактов

13:42 09.03.2021
НСЗУ приостановила финансирование 83 медучреждений по тем пакетам, по которым они не выполнили условия переходного финансирования

НСЗУ приостановила финансирование 83 медучреждений по тем пакетам, по которым они не выполнили условия переходного финансирования

13:02 09.03.2021
На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году потрачено 11 млрд грн – глава НСЗУ

На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году потрачено 11 млрд грн – глава НСЗУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество госпитализированных с COVID-19 выросло примерно на 7 тыс. за неделю – Степанов

Все дозы вакцины CoviShield из первой прибывшей в Украину партии будут использоваться только для первой прививки – Ляшко

После 10-дневного лабораторного контроля вакцину CoronaVac передадут в ГП МЗУ для поставки в регионы - Ляшко

Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок – Радуцкий

ПОСЛЕДНЕЕ

Медики оценили год работы Степанова на должности министра здравоохранения

Эксперты ВОЗ сочли инцидент в лаборатории самой невероятной версией происхождения COVID-19 - доклад

На Прикарпатье разбирают мобильный COVID-госпиталь

Берлин прекращает прививать пациентов 60+ вакциной AstraZeneca

AstraZeneca изменила название своей COVID-вакцины

Турция приступит к клиническим испытаниям собственной вакцины от COVID-19 в виде назального спрея

Новые типы вакцин от COVID-19 потребуются миру в течение ближайших 12 месяцев - ученые

Количество госпитализированных с COVID-19 выросло примерно на 7 тыс. за неделю – Степанов

За сутки от коронавируса в Украине привили более 14,4 тыс. тысяч человек, всего первично вакцинировано почти 213 тыс.

За первый месяц вакцинации от COVID-19 в ГЭЦ поступило 689 сообщений о побочных реакциях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА