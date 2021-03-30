Медицина

09:29 30.03.2021

За первый месяц вакцинации от COVID-19 в ГЭЦ поступило 689 сообщений о побочных реакциях

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За первый месяц вакцинации от COVID-19 в ГЭЦ поступило 689 сообщений о побочных реакциях

За первый месяц вакцинации от COVID-19 после введения 198,465 тыс. доз вакцины от COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) поступило 689 карт-сообщений о побочных реакциях после иммунизации.

Как сообщается на сайте ГЭЦ, процент возникновения побочных реакций составил 0,35%. В подавляющем большинстве случаев (92,8%) это несерьезные побочные реакции.

Как уточняет ГЭЦ, среди распространенных проявлений побочных реакций, в частности, расстройства в месте введения (65,73%), нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%), неврологические расстройства (11,96%).

При этом 96% побочных реакций являются прогнозируемыми.

Теги: #гэц #вакцинация #коронавирус
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