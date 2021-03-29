Медицина

12:14 29.03.2021

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется в лучшем случае в конце мая – эпидемиолог

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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется в лучшем случае в конце мая – эпидемиолог

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется в лучшем случае в конце мая, считает заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета, главный специалист Министерства здравоохранения по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград.

"Украина заходит в третью волну, как и Европейский регион в целом. Заболеваемость пойдет на спад только тогда, когда мы четко будем выполнять все меры, необходимые для ее сдерживания", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Сейчас сделали акцент на вакцинацию, но это не будет решающим в борьбе с пандемией. Тактика, которую выбрали все государства, это в первую очередь карантинные меры. Если мы внедрим их и соблюдение будет контролируемо, то в лучшем случае в конце мая мы стабилизируем ситуацию", - добавила Виноград.

Теги: #covid_19 #прогноз #ситуация
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