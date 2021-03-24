Медицина

15:26 24.03.2021

Украина планирует на 80% снизить заболеваемость туберкулезом до 2030 г. – гендиректор ЦОЗ

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Украина планирует на 80% снизить заболеваемость туберкулезом до 2030 г. – гендиректор ЦОЗ

Украина планирует до 2030 года снизить заболеваемость туберкулезом на 80%, сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Наши стратегические цели в борьбе с туберкулезом до 2030 года – это по сравнению с 2015 годом снижение заболеваемости на 80%, снижение смертности на 90% и повышение эффективности лечения от всех форм туберкулеза на более чем 90%",- сказал он.

В свою очередь, врио главы Национальной службы здоровья (НСЗУ) Андрей Виленский отметил, что в Программе медгарантий-2021 года появился новый пакет "Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи". В пакет входит контролируемое лечение, мониторинг, наблюдение, психосоциальная поддержка больных.

По его словам, помощь больным туберкулезом предоставляют 47 специализированных медицинских учреждений, с ними НСЗУ заключила договоры на общую сумму более 1,2 млрд грн.

В настоящее время пациент с туберкулезом в рамках Программы медгарантий бесплатно получает лабораторно-инструментальные исследования, лечения в амбулаторных условиях и условиях стационара, лекарства из Национального перечня и лекарства, которые закупаются централизованно за бюджетные средства.

Теги: #туберкулез #цоз
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