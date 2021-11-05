COVID-19 поставил под угрозу достижения в борьбе с туберкулезом – эксперты

Пандемия COVID-19 поставила под угрозу достижения в борьбе с туберкулезом за последние годы, привела к сбоям в оказании услуг, связанных с этим заболеванием.

К такому мнению пришли участники пресс-конференции Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Киеве в пятницу.

В ЦОЗ отмечают, что, согласно данным Глобального отчета ВОЗ по туберкулезу за 2021 год, количество лиц, у которых впервые диагностировали туберкулез, сократилось с 7,1 млн в 2019 году до 5,8 млн в 2020 году. Наибольшее снижение показателей выявления туберкулеза пришлось на 16 стран мира и, к сожалению, Украина одна из них.

При этом в ЦОЗ подчеркивают, что речь идет не о снижении заболеваемости туберкулезом, но о недостаточном уровне его диагностирования.

Национальный специалист по туберкулезу Бюро ВОЗ в Украине Георгий Дымов отметил, что количество выявленных случаев туберкулеза снизилось во всем мире в среднем на 15%.

"Те положительные темпы реального снижения заболеваемости, достигнутые в доковидный период, снизились почти до нуля. Если не предпринимать решительных мер, нас может ожидать рост смертности от туберкулеза, в том числе в Украине, – в два раза", - сказал он.

По словам заведующей отделом координации программ диагностики и лечения туберкулеза ЦОЗ Яны Терлеевой, медики сталкиваются с тем, что COVID-19 и туберкулез имеют схожие симптомы.

"Наличие высокой температуры, длительный кашель и слабость могут дезориентировать как семейного врача, так и пациента. Они ошибочно приписывают их исключительно COVID-19. К тому же изнурительная работа первичного звена в период пандемии сместила фокус внимания медиков", - сказала она.

По словам Терлеевой, сегодня все регионы Украины имеют доступ к инновационным методам диагностики туберкулеза, позволяющим установить диагноз уже через несколько часов, а не месяцев, как это было раньше. Речь идет о молекулярно-генетическом анализе, проводимом с помощью теста GeneXpert. Он позволяет определить не только наличие микобактерий в биоматериале пациента, но и чувствительность туберкулеза к лекарству. Это позволяет уже с первых дней назначить пациенту лечение.

"Если раньше человек принимал препараты два года, то сегодня в условиях операционных исследований эффективность показывают схемы на девять месяцев приема лекарства", - сказала она.

По словам и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Дмитрия Самофалова, особый фокус Программы медицинских гарантий направлен на диагностику и лечение инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза.

"Мы уже видим первые результаты того, что этот инструмент работает. При устаревшей системе, ориентированной на преимущественное лечение в условиях стационара с финансированием "коек" росло количество резистентных случаев туберкулеза. Ведь находясь длительное время в стационаре без должного инфекционного контроля человек мог повторно инфицироваться. Мы начали внедрять современные подходы в лечении и сокращать время пребывания пациента в стационаре, являющегося человекоориентированным европейским подходом. Это пример того, как мы приближаем помощь к пациенту и ускоряем его возвращение к семье, работе, обучению", - подчеркнул Самофалов.

По его словам, по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи" почти 500 медучреждений заключили договор с НСЗУ, из них пять частных и пять врачей-ФЛП.