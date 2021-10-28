Пластиковые защитные маски, используемые в сфере обслуживания вместо стандартных, не являются средством индивидуальной защиты – ЦОЗ

Защитные маски из прозрачного пластика, которые все чаще используются сотрудниками сферы общественного питания и обслуживания вместо обычных медицинских масок, не считаются средством индивидуальной защиты, сообщает Центр общественного здоровья в четверг.

"Прозрачные пластиковые защитные маски из-за особенностей своей конструкции, а именно неплотного прилегания к лицу, создают лишь иллюзию защиты, ибо лишь частично закрывают лицо на уровне рта, поэтому их использование подвергает опасности как пользователя, так и окружающих", - говорится в сообщении ЦОЗ в Фейсбуке.

В нем отмечается, что такие пластиковые маски не относят к средствам индивидуальной защиты.

"Они не могут заменить использование защитных медицинских масок или защитных щитков", - отмечают в ЦОЗ.

Там призывают использовать "правильные" маски, которые должны закрывать рот и нос, а также продолжать использовать их даже после получения полного курса вакцинации от коронавируса.