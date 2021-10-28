Медицина

11:06 28.10.2021

Пластиковые защитные маски, используемые в сфере обслуживания вместо стандартных, не являются средством индивидуальной защиты – ЦОЗ

1 мин читать
Пластиковые защитные маски, используемые в сфере обслуживания вместо стандартных, не являются средством индивидуальной защиты – ЦОЗ

Защитные маски из прозрачного пластика, которые все чаще используются сотрудниками сферы общественного питания и обслуживания вместо обычных медицинских масок, не считаются средством индивидуальной защиты, сообщает Центр общественного здоровья в четверг.

"Прозрачные пластиковые защитные маски из-за особенностей своей конструкции, а именно неплотного прилегания к лицу, создают лишь иллюзию защиты, ибо лишь частично закрывают лицо на уровне рта, поэтому их использование подвергает опасности как пользователя, так и окружающих", - говорится в сообщении ЦОЗ в Фейсбуке.

В нем отмечается, что такие пластиковые маски не относят к средствам индивидуальной защиты.

"Они не могут заменить использование защитных медицинских масок или защитных щитков", - отмечают в ЦОЗ.

Там призывают использовать "правильные" маски, которые должны закрывать рот и нос, а также продолжать использовать их даже после получения полного курса вакцинации от коронавируса.

Теги: #маски #сфера_обслуживания #цоз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:20 22.10.2021
В Беларуси отменили масочный режим

В Беларуси отменили масочный режим

17:25 17.09.2021
Центр общественного здоровья может самостоятельно определять штаммы коронавируса – Минздрав

Центр общественного здоровья может самостоятельно определять штаммы коронавируса – Минздрав

13:56 09.08.2021
В Грузии возвращаются к повсеместному ношению масок

В Грузии возвращаются к повсеместному ношению масок

14:07 04.08.2021
Кабмин запустил возможность регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия"

Кабмин запустил возможность регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дия"

12:37 28.07.2021
В Харькове планируют рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

В Харькове планируют рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

07:51 28.07.2021
Медики США рекомендовали носить маски в помещениях даже привитым от COVID-19

Медики США рекомендовали носить маски в помещениях даже привитым от COVID-19

13:17 01.07.2021
Заболеваемость COVID-19 стабильно снижается, ее рост можно ожидать осенью - ЦОЗ

Заболеваемость COVID-19 стабильно снижается, ее рост можно ожидать осенью - ЦОЗ

04:45 30.06.2021
Власти Лос-Анджелеса рекомендовали носить маски даже полностью привитым от COVID-19 из-за штамма "дельта"

Власти Лос-Анджелеса рекомендовали носить маски даже полностью привитым от COVID-19 из-за штамма "дельта"

12:15 25.06.2021
Ношение масок в помещениях вновь стало обязательным из-за роста случаев COVID-19 в Израиле

Ношение масок в помещениях вновь стало обязательным из-за роста случаев COVID-19 в Израиле

20:35 09.06.2021
С начала года от отравления грибами пострадали 35 украинцев, умерли трое – ЦОЗ

С начала года от отравления грибами пострадали 35 украинцев, умерли трое – ЦОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минцифры и Минздрав дорабатывают ЭСЗ для уменьшения отказов выдачи ковидных сертификатов в "Дие"

Запасов кислорода в COVID-больницах Херсонской области хватит лишь на 3 дня – замглавы ОГА

Запаса тест-систем для диагностики COVID-19 хватит до конца I кв.-2022 – Ляшко

Украина способна удовлетворить потребность в вакцинации на уровне 1,5 млн. доз в неделю

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

ПОСЛЕДНЕЕ

Уровень вакцинации от полиомиелита в Украине – 53%, международные партнеры призывают украинских родителей привить детей – ЦОЗ

Законопроект о медизделиях должен урегулировать вопросы сервисного и гарантийного обслуживания – ЕБА

В Минздраве отмечают рост заболеваемости COVID-19 и сложную ситуацию с "ковидными" койками в Харьковской области

Минцифры и Минздрав дорабатывают ЭСЗ для уменьшения отказов выдачи ковидных сертификатов в "Дие"

Первую в Украине трансплантацию легких провели во Львове

В Херсонской области начали установку мобильного госпиталя для COVID-пациентов - ГСЧС

Moderna объявила об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 6 до 11 лет

Запасов кислорода в COVID-больницах Херсонской области хватит лишь на 3 дня – замглавы ОГА

Украина до конца года получит 13,5 млн доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech – Кузин

Вакцины Pfizer эффективны более чем на 90% при прививании детей - компания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА