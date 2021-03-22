Минздрав намерен ускорить вакцинацию от COVID-19 украинцев из групп риска, записавшихся через "Дию"

Министерство здравоохранения работает над ускорением вакцинации от COVID-19 для украинцев из групп риска, которые записались на прививку через портал "Дия", сообщил глава ведомства Максим Степанов в эфире "Украина 24" в понедельник.

"Мы рассматриваем другие категории граждан, которые также входят в группы риска и нуждаются в вакцинации. Сейчас мы говорим о внесении изменений в план вакцинации, чтобы максимально сделать охват этих категорий. Это станет возможным после открытия пунктов прививок. На этой неделе их заработает 569", - сказал он.

Министр также добавил, что более 1,5 тыс. людей старше 80 лет записались на вакцинацию через портал "Дия".