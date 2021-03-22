В ОП планируют создать спецфонд для выплаты компенсаций за возможные последствия после прививки от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время подписать закон о компенсации возможных последствий, вызванных вакцинацией от Covid-19, сообщается на сайте главы государства.

"Владимир Зеленский сообщил, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса. После этого постановлением Кабинета министров будет создан специальный компенсационный фонд", - сообщает пресс-служба президента.

Как сообщается, в ходе совещания у президента премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее вакцинировать граждан, записавшихся на прививку через портал "Дия".

В свою очередь главнокомандующий вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что "в украинской армии уже вакцинировано более 13 тыс. человек".

В правительстве также работают над тем, чтобы как можно быстрее получить обещанные вакцины от COVID-19.

Отмечается, что "сейчас договоренности есть не только в рамках программы COVAX, но и по вакцинам Covishield, Sinovac и Pfizer".

По словам премьер-министра, сейчас в стране более 263 тыс. активных случаев коронавируса. При этом из 63 тыс. коек с подведенным кислородом заполнены 39 тыс. мест. Коек интенсивной терапии занято 2652 из 4909.

На совещании также отметили, что в настоящее время наибольшая динамика роста количества больных COVID-19 фиксируется в Киеве, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, Шмыгаль рассказал, что по поручению президента провел совещание с министрами по разработке механизмов совместной с органами местного самоуправления поддержки бизнеса и людей в "красных" зонах.

Как сообщалось, 19 марта Верховная Рада Украины освободила производителей вакцин, которые применяются для профилактики COVID-19, от ответственности за негативные последствия от вакцинации. Принятие законопроекта было необходимо для получения бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX.