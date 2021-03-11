Клиника "Обериг" с ковидным стационаром подала заявку на вакцинацию сотрудников от COVID-19 – совладелец

Частная клиника "Обериг" (Киев), открывшая в 2020 году ковидный стационар, подала заявку на вакцинацию от COVID-19 своих сотрудников, но вакцину пока не получила, сообщил совладелец клиники Александр Деркач.

"Списки подали, но вакцин пока нам для персонала не выделили", - написал он в сети "Фейсбук", отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможности вакцинации сотрудников клиники.

При этом Деркач не уточнил, на какое количество сотрудников для вакцинации клиника подала списки.

Как сообщалось, 5 марта более 100 сотрудников медицинской сети "Добробут" вакцинировались от COVID-19 в рамках национальной кампании вакцинации вакцинами, закупленными за средства госбюджета. По информации медсети, "Добробут" обратился в Минздрав с просьбой вакцинировать своих сотрудников.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует вакцинировать от COVID-19 всех медиков, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают, в том числе медиков частных клиник. "Мы вакцинируем всех медработников, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают. И мы также будем вакцинировать их медработников", - сказал он.

С начала эпидемии в сети "Добробут" работали три ковидных стационара. Также три ковидных стационара общей мощностью. 60 коек открыла клиника "Обериг".