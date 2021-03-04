Медицина

17:23 04.03.2021

Окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac составила 83,5% - "Лекхим"

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Окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac составила 83,5% - "Лекхим"

Группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающая в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клиниспытаний вакцины CoronaVac в Турции.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Лекхиме", окончательная эффективность вакцины составила 83,5%. При этом уточнили, что в испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тыс. человек.

"Вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев", - уточняет компания.

Как сообщалось, госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) обратилось в Министерство здравоохранения с запросом о статусе регистрации вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.

В госпредприятии отметили, что поставка первой партии в 700 тыс. доз вакцины по условиям договора должна состояться не позднее 7 марта.

"Для принятия товара мы должны убедиться в соответствии вакцины определенным в договоре требованиям, в том числе по регистрации в Украине и показателям эффективности", - сообщили в МЗУ.

Со своей стороны 1 марта фармкомпания "Лекхим" (Киев) заявила, что ожидает регистрации вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences, которую компания должна поставить в Украину по договору о закупке вакцин от COVID-19 за средства госбюджета. В рамках контракта с Минздравом о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайского производителя "Синовак" (Sinovac Biotech) "Лекхим" должен поставит в Украину первые 700 тыс. доз в марте.

Группа "Лекхим" и компания Sinovac Biotech, являющиеся партнерами, достигли соглашения в переговорах, длившихся 10 месяцев, о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2 сроком на пять лет. Согласно договору, "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.

4 марта главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если китайская вакцина Coronavac производства компании Sinovac не будет поставлена в Украину в оговоренные сроки, "работать по выполнению условий контракта с поставщиком вакцины (компанией АО "Лекхим") будет госпредприятие "Медицинские закупки Украины".

В ряде СМИ появилась информация, что "Лекхим" ожидает первую партию вакцин 15 марта.

CoronaVac – инактивированная вакцина. В ней используется традиционный для вакцин механизм, при котором неживой вирус, который не может реплицировать в клетках человека, используется для активизации иммунной системы. Испытания третьей фазы китайской вакцины уже прошли в Бразилии и Индонезии. Продолжаются испытания в Турции и Чили.

Теги: #лекхим #sinovac #вакцина
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