Кабмин перераспределил средства на подготовку врачей-интернов

Кабинет министров Украины перераспределил средства на обеспечение подготовки врачей-интернов в 2021 году.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

Средства перераспределены из программы непрерывного профессионального развития медиков.

Помимо этого, Кабмин внес изменения в порядок проведения единого государственного квалификационного экзамена по здравоохранению для обеспечения его финансирования в 2021 году.

Согласно тексту документа, в госбюджете на 2021 год на стажировку врачей-интернов предусмотрено около 202,5 млн грн при потребности более 711,8 млн грн. Недофинансирование может привести к увольнению врачей-интернов с августа 2021 года.