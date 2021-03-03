Медицина

15:45 03.03.2021

Кабмин перераспределил средства на подготовку врачей-интернов

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Кабмин перераспределил средства на подготовку врачей-интернов

Кабинет министров Украины перераспределил средства на обеспечение подготовки врачей-интернов в 2021 году.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

Средства перераспределены из программы непрерывного профессионального развития медиков.

Помимо этого, Кабмин внес изменения в порядок проведения единого государственного квалификационного экзамена по здравоохранению для обеспечения его финансирования в 2021 году.

Согласно тексту документа, в госбюджете на 2021 год на стажировку врачей-интернов предусмотрено около 202,5 млн грн при потребности более 711,8 млн грн. Недофинансирование может привести к увольнению врачей-интернов с августа 2021 года.

 

Теги: #медики #средства #интерны
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