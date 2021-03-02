Медицина

09:18 02.03.2021

Прогнозы о победе над коронавирусом к концу года преждевременны - ВОЗ

2 мин читать
Прогнозы о победе над коронавирусом к концу года преждевременны - ВОЗ

Говорить о том, что пандемию коронавируса удастся остановить к концу текущего года преждевременно и нереалистично, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан журналистам.

В то же время, по его словам, появление в мире эффективных вакцин против COVID-19 может сократить число тяжелых случаев протекания вызываемых инфекцией заболеваний и смертельных исходов.

"Если мы будем разумны, то сможем закончить с госпитализациями, смертями и трагедиями, связанными с этой пандемией", - сказал он.

Тем не менее, как по данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло на прошлой неделе впервые за последние полтора месяца.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что рост числа случаев заболевания является "разочаровывающим, но не удивительным", и призвал страны не ослаблять меры по предотвращению распространения инфекции.

Он сказал, что странам еще слишком рано полагаться исключительно на программы вакцинации.

"Если страны полагаются исключительно на вакцины, они совершают ошибку", - отметил Гебреисус, отметив, что все ранее рекомендованные меры должны оставаться в силе.

Он подверг критике развитые страны за накопление доз вакцин в ущерб поставок препарата бедным государствам.

"Прискорбно, что некоторые страны продолжают уделять приоритетное внимание вакцинации молодых здоровых взрослых с более низким риском заболеваний из числа своего населения, опережая при этом вакцинацию медицинских работников и пожилых людей в других странах", - сказал глава ВОЗ.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в ответ на вопрос журналиста, "рассматривает ли президент (Джо Байден - ИФ) вопрос о том, чтобы поделиться вакциной с Мексикой", заявила: "Нет. Его внимание, внимание администрации сосредоточено на том, чтобы каждый американец был вакцинирован. И как только мы достигнем этой цели, мы будем рады обсудить дальнейшие шаги".

Теги: #коронавирус #воз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:21 02.03.2021
ВОЗ впервые за семь недель отметила рост темпа заражений COVID-19 в мире

ВОЗ впервые за семь недель отметила рост темпа заражений COVID-19 в мире

08:27 02.03.2021
В Украине за сутки 5 336 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 194 человек

В Украине за сутки 5 336 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 194 человек

07:15 02.03.2021
Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

07:14 02.03.2021
Трамп и его супруга вакцинировались против COVID-19 еще в январе

Трамп и его супруга вакцинировались против COVID-19 еще в январе

02:46 02.03.2021
Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, подделывавших справки об отсутствии коронавируса

Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, подделывавших справки об отсутствии коронавируса

19:27 01.03.2021
ВОЗ впервые за семь недель отметила рост темпа заражений COVID-19 в мире

ВОЗ впервые за семь недель отметила рост темпа заражений COVID-19 в мире

08:31 01.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 114 млн, число жертв - 2,53 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 114 млн, число жертв - 2,53 млн - университет Хопкинса

08:27 01.03.2021
В Украине за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 701 человек – Степанов

В Украине за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 701 человек – Степанов

06:40 01.03.2021
Новозеландский Окленд будет изолирован из-за выявленного заражения коронавирусом

Новозеландский Окленд будет изолирован из-за выявленного заражения коронавирусом

03:27 01.03.2021
На Буковине выявлено 335 новых случаев коронавируса – глава ОГА

На Буковине выявлено 335 новых случаев коронавируса – глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ряде регионов растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19 – Ляшко

Зарегистрированы первые 7 сообщений об незначительных осложнениях после вакцинации – Ляшко

Медики готовы вакцинироваться от COVID-19 – глава Ассоциации анестезиологов Украины

ГЭЦ провел экспертизу двух вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Pfizer

Crown Agents согласовывает график поставки в Украину вакцины от COVID-19 компании Novavax

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав планирует летом дойти до 7 млн вакцинаций в месяц

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей в случае остатка вакцин

"Лекхим" ожидает регистрации вакцины вакцины CoronaVac от COVID-19

Минздрав планирует до конца недели выйти на 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в Украине

Минздрав ожидает поставок вакцины Coronavac из Китая - Степанов

Минздрав планирует до конца недели выйти на 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19

AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины к осени

Лечение орфанных заболеваний в Украине недофинансировано более чем в два раза  - пациенты

Лечение орфанных заболеваний в Украине недофинансировано более чем в два раза - пациенты

Канада одобрила к применению вакцину AstraZeneca против COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА