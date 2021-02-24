Медсеть "Добробут" закрыла два их трех стационаров для пациентов с COVID-19

Медицинская сеть "Добробут" (Киев) закрыла уже два из трех своих стационаров, которые были открыты в 2020 году для лечения пациентов с COVID-19, сообщила медицинский директор сети Татьяна Аникеева.

"Мы уже закрыли два из трех COVID-стационаров - на ул. Любомира Гузара и на Софиевской Борщаговке. Сейчас принимаем на Гузара любую терапевтическую патологию, в том числе постковидных пациентов. Инфекционный стационар на Софиевской Борщаговке сейчас не работает, там возобновили поликлинический прием пациентов", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Аникееева уточнила, что весной "Добробут" планирует закрыть свой третий ковидный стационар.

"Мы планируем, что третий ковидный стационар в здании клиники "Борис" закроем весной, клиника уйдет на реконструкцию", - сказала она.



Полный текст интервью Аникеевой обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"