Кличко: В стационарах медучреждений Киева лечатся более 900 больных коронавирусом, 158 пациентов - в тяжелом состоянии

В стационарах медицинских учреждений Киева лечатся 913 больных коронавирусом, из них 158 пациентов - в тяжелом состоянии, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Подчеркну, что у нас не уменьшается и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных коронавирусом. Из них 23 ребенка. 158 пациентов - в тяжелом состоянии. 216 получают кислородную поддержку. 18 - под аппаратами ИВЛ. Еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - рассказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Он отметил, что город придал госпитальные базы для приема больных коронавирусом. Всего таких пациентов сегодня лечат в 16 медучреждениях столицы. Это - почти 2000 коек. Заполненные из них 50 процентов мест.

"В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях. Увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19. Но давайте не доводить до наихудшего сценария! И не пренебрегать элементарными правилами собственной безопасности", - отметил Кличко.