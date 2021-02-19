Медицина

16:32 19.02.2021

Johnson&Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное применение вакцины от COVID-19

1 мин читать
Johnson&Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное применение вакцины от COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson в пятницу объявила, что подала заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на экстренное использование разработанной ее вакцины от коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.

В компании указали, что подача заявки является необходимым предварительным условием для поставки вакцины в рамках программы COVAX.

В отличие от Pfizer и Moderna, вакцина от Johnson & Johnson дает устойчивый иммунитет от коронавируса после одной дозы, а не двух. Кроме того, вакцина Johnson & Johnson легко транспортировать. Она остается пригодной к применению на протяжении двух лет при хранении в условиях минус 20 градусов и как минимум три месяца при температуре 2-8 градусов.

Согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний вакцины в США и в семи других странах, однодозовая вакцина показала эффективность в 66% в "предотвращении умеренного и тяжелого заболевания COVID-19". В предотвращении "более тяжелых симптомов" вакцина эффективна на 85%.

При этом показатель эффективности вакцины в каждой стране был разным. Лучше всего препарат сработал в США - там он показал 72% эффективности в предотвращении умеренного и тяжелого заболевания, а в Южной Африке данный показатель составил всего 57%. Предполагается, что причиной тому является обнаруженный в стране более заразный штамм вируса.

Теги: #вакцина #johnson_johnson
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:43 18.02.2021
Степанов вылетел в Индию договариваться о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году

Степанов вылетел в Индию договариваться о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году

20:15 18.02.2021
В ВОЗ призывают распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам

В ВОЗ призывают распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам

17:09 18.02.2021
Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта - ЮНИСЕФ

Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта - ЮНИСЕФ

15:25 18.02.2021
Штамм COVID-19 из Южной Африки, вероятно, способен на две трети снижать эффективность вакцины Pfizer

Штамм COVID-19 из Южной Африки, вероятно, способен на две трети снижать эффективность вакцины Pfizer

13:53 17.02.2021
Наибольшим доверием среди украинцев пользуется вакцина Pfizer – опрос

Наибольшим доверием среди украинцев пользуется вакцина Pfizer – опрос

13:06 17.02.2021
Pfizer и BioNTech намерены поставить в ЕС дополнительно 200 млн доз вакцины от COVID-19

Pfizer и BioNTech намерены поставить в ЕС дополнительно 200 млн доз вакцины от COVID-19

22:13 16.02.2021
Вакцину для профилактики COVID-19 от Pfizer подали на регистрацию в Украине – ГЭЦ

Вакцину для профилактики COVID-19 от Pfizer подали на регистрацию в Украине – ГЭЦ

20:41 16.02.2021
В НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений c вакцинами от Covid-19 не воспрепятствует их закупке

В НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений c вакцинами от Covid-19 не воспрепятствует их закупке

18:20 16.02.2021
Компания Johnson & Johnson's подала заявку в EMA на разрешение своей вакцины против COVID-19

Компания Johnson & Johnson's подала заявку в EMA на разрешение своей вакцины против COVID-19

12:40 16.02.2021
Вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подали на регистрацию в Украине

Вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подали на регистрацию в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество госпитализаций с COVID-19 в январе сократилось почти на 30% - НСЗУ

Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта - ЮНИСЕФ

В Украине стартовали практические занятия для мобильных бригад по вакцинации от COVID-19

Вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подали на регистрацию в Украине

Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество госпитализаций с COVID-19 в январе сократилось почти на 30% - НСЗУ

В Закарпатской области зарегистрирован случай малярии - ЦОЗ

От ботулизма с начала года умерло два человека - ЦОЗ

Кабмин утвердил пакеты Программы медгарантий на 2021г – замминистра здравоохранения

В Украине эксперты рынка эстетической медицины инициируют создание сертификационной комиссии и разработку протоколов по основным осложнениям

В соответствующих требованиям НСЗУ больницах снизилась смертность от инфаркта и инсульта - Минздрав

Минздрав Украины разрабатывает программу реабилитации перенесших COVID-19

Рада передала 139 млн грн из бюджета ПМГ на финансирование киевского Центра микрохирургии глаза

На лечение COVID-19 на 2021 год предусмотрено 10 млрд грн – НСЗУ

НСЗУ вводит пакет вакцинации от COVID-19 в Программу медгарантий 2021

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА