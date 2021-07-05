Медицина

13:02 05.07.2021

Украина зарегистрировала однодозовую вакцину против COVID-19 Janssen производства Johnson&Johnson

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Украина зарегистрировала однодозовую вакцину против COVID-19 Janssen производства Johnson&Johnson

Украина зарегистрировала вакцину против COVID-19 Janssen производства Johnson & Johnson.

Как сообщают Центр общественного здоровья (ЦОЗ) и Минздрав, вакцина зарегистрирована для экстренного медицинского применения 2 июля.

При этом уточняется, что для полной иммунизации достаточно одной дозы вакцины Janssen.

Вакцина разрешена к экстренному применению ВОЗ. Разрешение на ее использование также дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.

Это векторная вакцина разработана, фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Она требует температуры хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию.

Как сообщалось, ранее в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну.

Теги: #johnson_johnson #вакцина #регистрация
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