Johnson & Johnson объявила о разработке новой вакцины против штамма коронавируса "омикрон"

Американская компания Johnson & Johnson объявила, что приступает к созданию новой вакцины против штамма коронавируса "омикрон".

"Мы начали работать над моделированием и разработкой новой вакцины против "омикрона", и мы при необходимости быстро перейдем к стадии клинических испытаний", - приводятся в пресс-релизе компании слова глобального руководителя отдела научных исследований и разработок Матаи Мэммена.

Параллельно с этим в компании сообщили, что в сотрудничестве с учеными из ЮАР и других стран проверяют эффективность уже имеющихся у нее вакцин против штамма "омикрон". Специалисты Johnson & Johnson изучают взятые образцы крови и продолжают исследования на тему бустерных доз вакцин с целью понять, могут ли существующие препараты нейтрализовать угрозу штамма "омикрон".

В свою очередь Мэммен подчеркнул, что появление нового варианта коронавируса указывает на необходимость продолжать отслеживать эпидемиологическую ситуацию, вакцинировать против COVID-19 и брать анализы на его возможное наличие.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Случаи заражения данным штаммом зафиксировали в разных регионах мира, в частности, в Европе и Северной Америке.