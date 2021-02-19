Медицина

10:04 19.02.2021

Кабмин утвердил пакеты Программы медгарантий на 2021г – замминистра здравоохранения

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Кабмин утвердил пакеты Программы медгарантий на 2021г – замминистра здравоохранения

Кабинет министров Украины 15 февраля утвердил пакеты Программы медгарантий (ПМГ) на 2021 год, а также внес изменения в ПМГ на первый квартал 2021 года, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Постановлением (Кабмина – ИФ) предусмотрено введение нового пакета услуг по вакцинации населения от COVID-19. (…) Также предусматривается отмена ковидного пакета для "экстренки". В то же время глобальная ставка для "экстренки" повысится до 235 грн в год, тогда как ранее она составляла 163 грн. Вводятся коэффициенты – 1,08 за выявление 100 чел. на 100 тыс. населения; 1,16 – за 100-200 чел.; 1,24 – за 200-300 чел., 1,32 – более чем за 300 чел.", - сказала она.

По словам замминистра, ПМГ на 2021 год будет включать 35 пакетов.

Теги: #медгарантии #кабмин
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