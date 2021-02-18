Рада передала 139 млн грн из бюджета ПМГ на финансирование киевского Центра микрохирургии глаза

Верховная Рада передала 138,746 млн грн из бюджета, предусмотренного на финансирование программы медицинских гарантий (ПМГ), на финансирование киевского Центра микрохирургии глаза.

За соответствующий законопроект №4649 Рада по сокращенной процедуре проголосовала в четверг.

Законопроект предусматривал изменения в закон о госбюджете на 2021 год.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года Киев принял решение о передаче Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" в госсобственность и реорганизации больницы в госучреждение "Институт глаза Министерства здравоохранения Украины".

Ранее Кабмин распорядился передать больницу в сферу управления Минздрава и обеспечить соответствие центра требованиям для его финансирования в рамках ПМГ.

С мая до 31 декабря 2020 года Национальная служба здоровья (НСЗУ) финансировала Центр микрохирургии глаза и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины по ПМГ в соответствии с решением правительства.