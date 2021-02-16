Медицина

18:08 16.02.2021

В Украине стартовали практические занятия для мобильных бригад по вакцинации от COVID-19

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В Украине стартовали практические занятия для мобильных бригад по вакцинации от COVID-19

Практические занятия мобильных бригад для иммунизации от COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca начались в Украине в минувший понедельник, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, это второй этап учения, который организовывает Бюро ВОЗ в Украине совместно с Центром общественного здоровья. Первый - онлайн-тренинги - некоторые из членов мобильных бригад уже прошли.

К концу недели практические занятия пройдут минимум по две мобильные бригады из каждой области. При этом одна мобильная бригада будет изучать способ использования, введение и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, а другая - AstraZeneca.

Теги: #вакцинация #украина #минздрав
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