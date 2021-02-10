Медицина

11:39 10.02.2021

Минцифры собирает электронные заявки на вакцинацию от COVID-19

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Минцифры собирает электронные заявки на вакцинацию от COVID-19

Министерство цифровой трансформации Украины собирает электронные заявки на вакцинацию с целью формирования карты реального спроса на вакцину от COVID-19 для дальнейшей организации логистики доставки вакцины и начала процесса вакцинации.

 

"Мы начали прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют вакцинироваться. Таким образом мы сможем спрогнозировать реальный спрос в каждом из регионов, и даже в каждом из районов каждого города. Исходя из этого, можно будет спрогнозировать и логистику вакцины, и процесс записи на каждую определенную дату... Потому мы предлагаем этот вариант Министерству здравоохранения", - сказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в среду.

По его словам, Минцифры будет собирать заявки на вакцинирование, на основе которых сформирует карту Украины с отражением реального спроса. "Очень важно спрогнозировать, какая будет потребность на каждом из этапов вакцинации в каждом регионе и городе для того, чтобы правильно организовать все логистические процессы, смоделировать и организовать операционную часть. Потому что у некоторых вакцин есть определенные критерии использования, и это нужно правильно спрогнозировать", - подчеркнул Федоров.

Министр отметил, что в Украине уже работает реестр всех граждан, обращающихся к семейным врачам - e-Health, в котором уже есть данные более 29-30 млн украинцев, обслуживающихся через медицинские электронные системы. "Это один из лучших реестров нашей страны... и на базе этого реестра доразработан модуль, связанный с вакцинацией. Вся информация должна собираться в этом модуле на базе этого реестра", - подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, по словам президента Украины Владимира Зеленского, к первой массовой вакцинации в стране появится платформа, через которую можно будет записаться на прививку.

Теги: #заявки #вакцинация #минцифры
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