Медицина

13:19 09.02.2021

В ВОЗ считают крайне маловероятным лабораторное происхождение COVID-19

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В ВОЗ считают крайне маловероятным лабораторное происхождение COVID-19

Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают крайне маловероятным лабораторное происхождение коронавируса COVID-19, заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек.

"Гипотеза о том, что всему виной - утечка из лаборатории, крайне маловероятна... И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса", - заявил он на пресс-конференции по итогам работы миссии в Китае. Бен Эмбарек - глава группы экспертов ВОЗ.

Предположения о том, что вирус мог просочиться из лаборатории, в частности, озвучивал бывший президент США Дональд Трамп и экс-госсекретарь Майк Помпео. Трамп заявлял, что утечка могла произойти из-за некомпетентности китайских ученых. Об этом же говорил и Помпео, он ссылался на данные, которые указывали на то, что "все началось поблизости от лаборатории". В Китае всегда отклоняли эти предположения.

Эксперты ВОЗ в Китае занимались изучением происхождения вируса. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.

Теги: #коронавирус #воз
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