Медицина

13:05 09.02.2021

ВОЗ по-прежнему связывает возникновение коронавируса с летучими мышами, ищет промежуточное звено

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ВОЗ по-прежнему связывает возникновение коронавируса с летучими мышами, ищет промежуточное звено

Глава работающей в Китае группы экспертов ВОЗ Петер Бен Эмбарек во вторник заявил, что коронавирус COVID-19 изначально, вероятнее всего, начал распространяться у летучих мышей, однако в Ухань заболевание вряд ли пришло через этих животных.

"Вся работа, которая была проделана по установлению происхождения вируса и которая продолжается, указывает на природный источник - летучих мышей", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Однако он отметил, что в Ухане не наблюдается таких популяций летучих мышей, поэтому специалисты изучают другие виды животных, у которых коронавирус мог эволюционировать и затем - передаться человеку.

"Рынок в Ухане занимался, главным образом, замороженными продуктами животного происхождения, морепродуктами", - добавил он. Эксперты ВОЗ не исключают, что изначально вирус мог попасть на рынок именно через продукты.

Он также указал, что "есть потенциал для дальнейшего изучения" цепочки поставок на рынок и видов животных, которые могли стать звеном распространения.

Рынок в Ухане - первое место, в котором в конце 2019 года был обнаружен COVID-19. Однако до сих пор не удалось определить механизм, по которому вирус начал передаваться от животных к людям.

Теги: #коронавирус #воз
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